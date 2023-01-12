Раненых российских солдат возвращают на фронт 11 12.01.2023, 17:29

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Некоторых заставляют воевать с осколками, которые не были извлечены.

Раненых российских оккупантов возвращают в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщает издание «Агентство».

Как сообщила во вторник РИА «Новости» член президентского Совета по правам человека, глава организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, врачи двух клиник из Москвы и Донецка попросили ее разобраться, почему получивших ранения военнослужащих вместо реабилитации и долечивания отправляют на фронт.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова утверждает, что таких случаев недопустимо много. В России, по ее словам, после начала войны против Украины в феврале 2022 года фактически разрушена система присвоения категорий годности к службе. Вместо этого сложилась практика, когда людей с серьезными ранениями весь год отправляют обратно в зону военной операции без решения военно-врачебной комиссии.

В разговоре с изданием Мельникова привела в пример несколько случаев, когда военнослужащих отправляли обратно на фронт после тяжелых ранений легких или с осколками, которые не были извлечены.

Как писал сайт Charter97.org, российские «мобики» отказались идти в атаку под Сватово.

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