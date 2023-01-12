«Так удалось скопить небольшой капитал, который я решил потратить на путешествия» 1 12.01.2023, 17:34

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Белорус рассказал о жизни в Мексике.

Сайт onliner.by опубликовал историю Александра Суши, который уже около 10 лет не живет на родине. Последние три он провел в Мексике — одной из самых опасных стран мира — и все еще не перестает ею очаровываться. Даже несмотря на разборки наркокартелей, продажную полицию и вечные очереди куда бы то ни было.

Как бокс до Таиланда доводит

Белорусский период в жизни Александра можно было назвать вполне успешным: к 25 годам у молодого человека была своя двухкомнатная квартира, хорошая должность в компании, торговавшей автозапчастями, доход на уровне $1000 в месяц (для 2010 года это довольно серьезная сумма), неплохой автомобиль и увлечение тайским боксом. Но чего-то как будто не хватало.

— Я всегда хотел перебраться за границу, — рассказывает Александр. — Попытался уехать на учебу в Чехию, но мне дважды отказали в визе, так как я не знал языка. Тем не менее желание посмотреть остальной мир никуда не исчезло: я уволился с работы, продал машину и решил слетать в Таиланд, чтобы посмотреть на настоящий бокс. Около месяца тренировался с местными, после чего поучаствовал в первом профессиональном бою (до этого были только любительские) и выиграл его нокаутом. Тогда я понял, что хочу продолжать. Но чтобы остаться в Азии, нужны были деньги.

Их минчанин решил заработать оригинальным способом: вернувшись в Беларусь, он увлекся онлайн-покером. Когда выиграл первую $1000, собрал вещи и снова махнул в Таиланд. Там он устроился гидом на морских прогулках и продолжил свою карьеру в спорте.

— Через полтора месяца я попал в серьезную аварию: ехал ночью на скутере, и мне наперерез выскочил таец на байке. В итоге я частично потерял память, второй человек тоже серьезно пострадал (по крайней мере, мне так сказали в полиции). Когда я оказался в участке, сразу понял, что дела мои плохи: мне начали грозить судом и возможным тюремным заключением. Чтобы этого избежать, надо было серьезно заплатить полицейским (для них иностранцы — это источник легких денег). Поэтому знающие люди посоветовали мне свалить из страны.

Так Александр обнаружил себя в Камбодже. После рафинированного Таиланда окружившие его нищета и запущенность вызвали шок. Но со временем мужчина ко всему привык, а уже через 8 месяцев вместе со знакомыми американцами открыл зал тайского бокса. Параллельно играл в онлайн-покер и в общем-то неплохо жил следующие 2,5 года.

— Потом зал перестал приносить достаточный доход, да и с покером уже не так везло. В какой-то момент у меня оставалось $7 в кармане и список долгов. Пришлось начинать все с нуля. Я тренировал новичков, подрабатывал менеджером в баре, иногда проводил экскурсии для туристов. Так удалось скопить небольшой капитал, который я решил потратить на путешествия. Как раз увлекся мотоциклами, и друг подкинул идею прокатиться на двух колесах по горам Перу.

Прилетев в Лиму, белорус купил китайский мотоцикл и отправился покорять Анды. Правда, каждые два дня случались поломки, так что трип получился довольно экстремальным. После пяти недель приключений мужчина отправился к своему старому знакомому в Мексику.

— У меня на счету было $600. На эти деньги я мог вернуться в Азию, но подумал: почему бы не попробовать обосноваться в Мексике?

Не платишь деньги мафии — будь готов умереть

И вот уже больше трех лет минчанин живет в курортном городке Плайя-дель-Кармен, что на полуострове Юкатан, и организовывает индивидуальные туры по всей стране. Показать действительно есть что: тут вам и райские пляжи, и многочисленные национальные парки, и древние поселения племени майя, и колониальные города.

— На первый взгляд Мексика может выглядеть жутковато и небезопасно, а люди могут показаться довольно суровыми, особенно на контрасте с азиатами. Это легко объяснить: страна входит в 40 опаснейших государств мира, а по уровню организованной преступности занимает 4-е место. По сути, всем заправляют наркокартели. Они контролируют многие легальные бизнесы. Чем-то это похоже на рэкет 1990-х. Например, в нашем городе есть профсоюз таксистов, который платит мафии деньги, а та защищает их интересы. Поэтому Uber тут фактически не работает: да, приложение активно, но там нет ни одной машины. Если какой-то водитель и захочет зарегистрироваться в системе, его просто убьют. Так что бюджетное такси здесь отсутствует.

Бары и рестораны тоже вынуждены «делиться», а иначе могут быть проблемы. В центре Плайя-дель-Кармен до сих пор стоит закрытым один некогда известный бар: однажды туда заглянул киллер и застрелил бармена. И это не единичный случай, но, к счастью, происходят они не так часто. Однако если происходят, то могут перерасти в настоящие войны. Не так давно в городе Кульякан арестовали сына известного наркобарона Эль Чапо, после чего на улицах началась настоящая анархия. Погибли десятки людей.

— Несмотря на то что Мексика живет в том числе за счет туризма, картели несильно заботятся об этом. Так город Акапулько, один из старейших курортов, пришел в упадок из-за наркотрафика, разборок мафии, убийств и похищений.

Чтобы избежать неприятностей, говорит Александр, иностранцам следует всегда быть начеку, не забредать в опасные районы и не конфликтовать с местными. Ведь никогда не знаешь, кто перед тобой: родственник члена группировки или простой водитель автобуса.

— Бандита отличить просто: на нем точно будет много золота, а его женщина будет одета в брендовые вещи.

Мест, где торгуют наркотиками, тоже стоит остерегаться. Хотя это непросто: продают их буквально на каждом шагу.

— Туристические зоны в Плайя-дель-Кармен патрулируют полицейские, причем сразу из четырех подразделений: Национальная гвардия, морпехи, федеральная полиция и полиция штата. Ходят с собаками, ищут запрещенные вещества. Но самое забавное, что они могут пройти мимо вас, а уже через 100 метров кто-нибудь предложит вам наркотики.

Рядовые мексиканцы стараются держаться от всего этого в стороне и вести себя тихо. Часто скрывают свои настоящие доходы, потому что это чревато не просто кражами, но и похищениями с целью выкупа.

— Здесь лучше не обвешиваться драгоценностями, не светить телефоном, потому что тебя могут ограбить не только преступники, но даже полицейские. У меня, например, как-то обворовали дом. А еще тут нередко вскрывают арендованные авто: у них отличаются номера, поэтому такие машины чаще привлекают внимание жуликов. И стражи порядка вряд ли будут разбираться с вашей проблемой.

Когда ванная в доме — большая роскошь

Тем не менее большинство местных, по словам Александра, вполне нормальные люди. Стараются жить по христианским заповедям — правильно и честно. Но иногда, что называется, впадают в искушение и пытаются заработать быстрые деньги.

— Многие оправдывают себя тем, что приезжие — сплошь богачи, а значит, могут поделиться с теми, кто в этом нуждается.

Среднестатистический мексиканец получает около $200 в месяц (в туристических регионах эта цифра чуть выше), но при этом может трудиться и по 18 часов в сутки. Из-за небольших доходов большинство людей по уши увязло в кредитах — кто-то купил стиралку, кто-то автомобиль. Живут они в довольно скромных условиях: в большинстве домов даже ванной нет — это считается роскошью.

— Я полгода снимал маленькую комнату, в которой были только кровать и вентилятор. А рядом в точно таком же по метражу помещении ютилась семья из четырех человек. Причем цены на жилье в моем штате достаточно высокие: за $180 вам достанется конура с обшарпанными стенами и гамаком. А если захотите купить дом, то в какой-нибудь мексиканской дыре пустая бетонная конструкция обойдется в $15 000. Более-менее сносная постройка в неплохом районе будет стоить $60 000. А уж «американский вариант» потянет на все $400 000—500 000.

Что касается цен на продукты, то на полуострове Юкатан они чуть выше белорусских: например, один авокадо стоит $2, бутылка воды — $2,5, кока-колы —$3,2. Все потому, что своего производства тут нет, как и сельского хозяйства — все-таки природоохранная территория. Так что в штат привозят все из других регионов.

— По конституции всем мексиканцам полагается обязательное бесплатное образование. Но если ты хочешь, чтобы ребенок учился в нормальной школе, за это придется платить — в среднем $250 в месяц. То же самое касается и медицины. Да, можно обратиться за бесплатной помощью в какой-нибудь фельдшерский пункт, а можно пойти в платную клинику и отдать за прием $40—50. В общем, для разных категорий людей разный уровень обслуживания. А в каких-нибудь отдаленных регионах люди до сих пор сворачивают курице шею прямо в церкви, чтобы излечиться от болезни. Или бегают марафоны по 150—200 км в надежде, что Иисус позаботиться о них в следующем году.

Александр к мексиканским реалиям уже привык.

— Для тех, кто любит красивую природу, теплый климат и экзотику, это подходящее место. Но если вы хотите жить в комфорте, это явно не ваш вариант. Как говорят сами мексиканцы, здесь нужно быть терпеливым. Порой тут царит настоящий хаос. Хоть бóльшая часть населения занята в сфере услуг, найти качественный сервис (например, по ремонту машин) очень непросто. Еще это страна очередей — они повсюду. А чтобы попасть на прием в какой-то государственный орган, нужно записываться за пару месяцев.

Но белорусу этот сумбур даже нравится.

— Я люблю адреналин, люблю драйв. А существование в организованном и упорядоченном обществе меня утомляет. Мексика в этом плане не дает заскучать.

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