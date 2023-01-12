Украинские морпехи разгромили логово россиян в Донецкой области 12.01.2023, 17:46

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Видеофакт.

Аэроразведка отдельного батальона морской пехоты Украины совместно с минометчиками отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского разгромили скопление российских оккупантов в Донецкой области.

Видео опубликовали на фейсбук-странице ВМС ВСУ.

«Все им не спалось, все тем оккупантам мозолила украинская земля с бархатными ночами Донетчины.

Поэтому, морпехи 82-мм калибром зажгли настоящую украинскую колыбельную российским солдатам, от которой захватчики «приняли непростое решение» и прилегли отдохнуть навечно», — говорится в сообщении.

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