ВСУ ликвидировали «кумира россиян» 11 12.01.2023, 17:58

10,840

Кремлевские пропагандисты пытались сделать из него «героя».

В Украине ликвидирован российский военнослужащий 155-я бригады морской пехоты (в/ч 30926 пос. Славянка Владивосток) Андрей Малых, из которого пропагандисты лепили «героя».

Как пишет УНИАН, о ликвидации оккупанта сообщила его девушка в соцсетях. Борт с «двухсотым» героем вскоре прибудет на малую родину.

Еще в октябре Малых рассказывал в сюжетах рашистских блогеров, как героически поджигал вражеские танки: «Заезжая в лес, увидел танк противника, принял решение быстро уничтожить его. Лоб в лоб, метров 50-100 было от него. Я ему осколочный снаряд под башню – он сразу же воспламенился».

Свои военные преступления на чужой земле Малых объяснял «освобождением территории от ВСУ».

Еще при жизни оккупант признавался, что «всегда мечтал стать военным». «Сразу, как только призвали меня, подписал контракт», - хвалился в прошлом году Малых.

Отмечалось, что оккупанту всего 19 лет – а его уже представили к «высокой государственной награде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».