Лапина на бис Мария Зайнетдинова

12.01.2023, 18:15

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Александр Лапин

«Вагнеровцы» и «кадыровцы» одинаково плохи.

10 января стало известно о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил России. Эта новость произвела в российском информационном пространстве эффект взорвавшейся бомбы.

До конца октября 2022 года Александр Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в Украине. Имя генерал-полковника ассоциируется с неудачами ВС РФ и скандалами.

Например, в октябре стало известно, что генерал-полковник лично угрожал оружием мобилизованным. Бойцам выдали ржавые автоматы и после одного дня стрельб отправили в район Сватово. Там они попали под обстрел украинской армии, были убиты не менее 10 человек. В итоге они решили отступить в Сватово, чтобы получить новые приказы, так как с ними не было никаких офицеров и командования. К ним приехал Александр Лапин со своей личной охраной, приставил пистолет к голове командира с требованием идти обратно. После того как генерал-полковник уехал, с мобилизованными общался некто полковник Румянцев, который в ответ на их просьбу привезти воду и еду заявил, что «такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать».

Ранее, в июле, Путин присвоил Лапину звание Героя России. По словам Рамзана Кадырова, генерал-полковник «получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было».

Глава Чечни назвал Лапина «бездарем», обвинил в кризисе на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности начальника Генштаба ВС РФ, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина». «Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — писал Кадыров 1 октября в своем телеграм-канале, отметив, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе». По его словам, он бы «разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор».

В Минобороны России были иного мнения о Лапине. «Соединения и воинские части группировки войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — описывало действия подчиненных его подразделений ведомство в июне.

27 октября Кадыров обвинил генерал-полковника в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

«Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — писал глава Чечни. К слову, после нынешнего назначения Лапина «кадыровцам» будет проще его найти, ведь он будет протирать штаны в известном здании в Москве.

Весной Александр Лапин привлек к себе внимание журналистов, когда наградил собственного сына-танкиста за «освобождение» Черниговской области во время бегства российской армии из Киевской и Черниговской областей. Подполковник Денис Лапин руководил наступлением на Сумы и Чернигов. Из телефонных перехватов СБУ и рассказов российских военных известно о плохом состоянии российской техники, недостаточном снабжении армии и потерях при наступлении на киевском и черниговских направлениях в первые дни войны. Генерал-полковник вручил ордена Мужества, медаль «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством», медаль Жукова, но никаких военных успехов на этом направлении российская армия не добилась.

Лапина неоднократно критиковал Евгений Пригожин и не только.

«Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и „перегруппировавшись“ из Харьковской области. Повышать за такое — это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ», — написал в своем телеграм-канале Игорь Стрелков (Гиркин).

Политологи констатируют, что Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина и Кадырова, заняв сторону официоза. Хотя еще осенью, когда он сильно разочаровался в ВС РФ и возлагал надежды на «вагнеровцев» и «кадыровцев», все было наоборот. Теперь же он убедился, что все одинаково плохи.

Источник в Минобороны России заявил, что от работы Александра Лапина на новой должности будет зависеть исход боевых действий. С нетерпением ждем от ВС РФ новых «маневров» и «перегруппировок».

Мария Зайнетдинова, Newssky

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