Ученые разгадали тайну наскальных рисунков ледникового периода 12.01.2023, 18:26

Раскрыта важнейшая функция доисторической живописи.

Группа исследователей во главе с профессорами Даремского университета (Великобритания) раскрыла важнейшую функцию доисторической живописи, которая помогла понять, как охотники и собиратели ледникового периода сохраняли информацию для выживания.

В сотрудничестве с командой специалистов по расшифровке рисунков было установлено, что по крайней мере 20 тыс. лет назад древние жители Европы делали записи о животных и времени их циклов размножения, заявили в университете.

Многочисленные наскальные рисунки оленей, рыб, бизонов и зубров находят в европейских пещерах по сей день. Археологи давно знали, что последовательности точек, линий и других отметок на этих рисунках имеют значение, но никто не мог их расшифровать.

Используя сегодняшние циклы рождения эквивалентных животных в качестве ориентира, команда смогла выяснить, что количество отметок, связанных с животными ледникового периода, совпадало с периодами их спаривания и родами. Например, было установлено, что знак Y в рисунках означает «рожать».

«Это увлекательная научная работа, в которой приняли участие независимые и профессиональные исследователи. Результаты показывают, что охотники и собиратели ледникового периода были первыми, кто использовал систематический календарь и отметки для записи информации об основных экологических событиях», – отметили ученые. Кроме того, таким образом предки оставили запись о «раннем способе измерения времени, который в конечном итоге станет обычным явлением среди нашего вида».

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