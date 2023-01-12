ДГБ: В Литву из Беларуси въезжали агенты КГБ и завербованные силовиками белорусы 7 12.01.2023, 19:02

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У Вильнюса есть немало фактов.

В Литву из Беларуси въезжали не только те, кого преследовали власти, но и агенты КГБ, а также люди, завербованные белорусскими силовиками. Об этом в интервью delfi.lt рассказал руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Явнишкис.

«Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь. Но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три. Мы должны понять, что у людей иногда нет выбора... То же самое и с гражданами России», — предостерег глава литовской спецслужбы.

Также он предупредил литовцев, что приезжать в Беларусь опасно, так как их могут завербовать спецслужбы. Такие случаи, по словам Явнишкиса, уже были: «Белорусский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя... У нас есть факты вербовки людей. Их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они».

Он говорит, что белорусские силовики могут вербовать путем шантажа — например, устроить драку или ДТП: «Подсовывают тебе модель преступления и потом обвиняют, говорят: если хочешь вернуться домой, а не сидеть в тюрьме 10 лет, должен сотрудничать».

По мнению Явнишкиса, вражеским спецслужбам может быть интересен каждый человек, так как все обладают какой-то информацией.

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