Украина перебрасывает войска к границе с Беларусью 8 12.01.2023, 19:13

9,382

В Украине готовятся к возможному вторжению со стороны белорусской границы.

ВСУ вынуждены отводить воинские части на северную границу на случай наступления, рассказал в интервью телеканал Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы обеспокоены [положением на белорусской границе]. Мы должны держать наши воинские части на севере Украины, переводя их туда с линии фронта только для того, чтобы быть уверенными, что они [армии России или Беларуси] не наступают и не пытаются разрезать линию [обороны Украины]», — заявил дипломат.

Кроме того, в четверг глава администрации Ровенской области, которая граничит с Беларусью, Виталий Коваль рассказал о строящихся укреплениях.

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Только в один из дней пришло более 150 добровольцев», — написал он в своем телеграм-канале.

ВСУ также заминировали север Киевской области, которая тоже граничит с Беларусью.

Беларусь пускает все больше и больше российской техники на свою территорию, отмечал Пристайко в интервью. По его словам, страна позволяет российской армии обстреливать Украину с их территории. Но обстрелы совершают не белорусские военные, а российские, подчеркнул посол.

В октябре Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились создать совместную региональную группировку войск. После этого Россия начала переброску техники и войск в Беларусь. В конце декабря Путин впервые за три с лишним года прилетел в Минск на личную встречу с Лукашенко. Одной из главных тем были вопросы безопасности.

В Украине визит Путина в Беларусь назвали попыткой склонить Лукашенко к максимальному содействию российской армии. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ряд объектов военной инфраструктуры республики уже находятся фактически под контролем России.

Уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, говорил в конце декабря командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что ВСУ принимают адекватные меры для снижения этой угрозы.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил в интервью The Economist о возможном наступлении России со стороны Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».