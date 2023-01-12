Курс корабля – от Потомака до Кремля Владимир Халип

12.01.2023, 19:36

2,804

Уладзімір Халіп

Когда-то бравый Никита Сергеевич вот так же посылал караван будто бы обычных судов к берегам Кубы.

Новый год – удачный повод что-нибудь начать. Решительно и бесповоротно. Да вот хотя бы заняться, наконец, поиском работы. Или заложить фундамент собственного дома. Пойти в казино и попытаться сорвать банк. Сдать на права. Бросить пить. Завести крутого пса. Набить морду наглому соседу. А может, бросить все и уехать в Аргентину. Чтобы все вокруг вздрогнули и ахнули: каков наш Вася!.. Известные всем личности, от которых уже никто ничего не ждал, иногда просто потрясают своих и чужих внезапными и даже экстравагантными решениями.

И это старательно подготовленное событие далеко не случайно связали все с тем же Новым годом. По такому случаю экран загроможден был до предела всевозможной аппаратурой и сияющими лицами. В обычной жизни – унылыми и надоевшими давно и безнадежно. А тут подсвеченными четко таинственными сполохами замысловатой аппаратуры. Событие намечалось не просто значительное, а сногсшибательное. И даже эпохальное. Крейсер «Адмирал Горшков» провожали в плаванье. Нет, не на воду его спускали – новеньким с иголочки и свежеокрашенным. Просто после очередного ремонта должен был этот видавший всякое корабль отчалить от кронштадского причала и уйти в море. Эка невидаль – нашли, чем гордиться. Уже давно и в космос отправляют без всякой помпы и долгих церемоний.

Все так. Но с чего это по такому пустячному поводу стоял бы навытяжку командующий флотом, будто в ожидании какого-то важного приказа, а надоевший всем придворный маршал приник бы так упоенно к пульту, а вдобавок еще известный всем блюститель бункерной стерильности, рискуя собственным здоровьем, отслеживал бы каждое мгновение выхода в море какого-то судна? Да не иначе они припасли там нечто весьма замысловатое и к тому же духоподъемное для всей страны.

Так и оказалось. Маршал строго и четко поставил задачу. Выйти кораблю в кругосветное плавание в целях поддержания мира. Взаимодействовать с союзниками. Какими?.. А неважно! И почему-то особо подчеркнул важность присутствия корабля в Атлантическом и Индийском океанах. И уже совсем сурово – о предстоящем плавании в Средиземном море. А вот об этом море упомянули зря. Не подумав. Дамы, гостившие там на яхтах российских олигархов и прочих властителей денежных потоков до сих пор вспоминают с содроганием, как они пытались уберечь от кромешой сажи свои белоснежные наряды, припасенные для морских прогулок у тех безмятежных берегов. Это гордость флота, единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов», шедший встречным курсом, потрясал тогда Европу своим бесподобным дымным шлейфом.

Однако прочь лирические ноты из свирепой реальности бункерно-окопного режима. Строгая видеосвязь выводит снова на первый план главнокомандующего. И раскрывается, наконец, тайна всей этой затеи с предстоящим походом корабля. Оказывается, это не просто какая-то там очередная кругосветка, а лихая попытка повторить роль ядерного пугала, в которой так успешно подвизался некогда Советский Союз.

Главнокомандующий на все лады расхваливал чудо-оружие, которое обрела наконец обиженная всем миром страна. Исполнилась заветная мечта. Ракетный комплекс «Циркон». С гиперзвуком и возможностью использовать любой заряд. И все это понесет на своем борту крейсер «Адмирал Горшков» к берегам стран NATO. Помедлил и отдал приказ: приступить к выполнению задания. Командующий флотом, стоявший где-то в рубке наготове еще держал паузу. Он лучше этого распорядителя знал, что на борту корабля. И показалось даже, что он медлит не случайно. Однако ответил, как положено по уставу. Коротко и четко: «Есть!»

А потом бесновались пропагандисты. Изо дня в день, добиваясь единообразия мыслей по всей этой стране, отправившей корабль с дьявольской начинкой за всеобщим счастьем. Когда-то бравый Никита Сергеевич вот так же посылал караван будто бы обычных судов к берегам Кубы. И весь этот мир на тонкой паутинке повис над бездной. Но тогда обеим сторонам хватило ума остановиться. Хватит ли у нынешних правителей холодного расчета, чтобы не провалиться в ту же бездну? Ответа нет. Разве что бесцеремонный блогер Медведев, тот самый, кремлевский, назвав поход «Адмирала Горшкова» главным подарком России к Новому году, заметил зловеще: «Пусть постоит где-то в ста милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!»

А то как же – все рады безмерно. Будут просто хлопать ушами, пока этот корабль плывет. Что за наивность: из хрущевской авантюры в те времена ничего не вышло, а у этих отпетых лузеров непременно все будет в лучшем виде. И в памятном феврале минувшего года была та же надежда. А что вышло в итоге? Полный облом. И тоска на долгие времена. Однако на этот раз решающий залп еще только мерещится на хмуром горизонте.

…Медленно и осторожно проклевывался новый денек. Неведомо где. Унылый окоем. Мутные воды. И только редкие утесы возвышались над этой хлябью. Один был чем-то похож на огрызок фабричной трубы. Другой – будто угол какого-то дома. Даже с помятым балконом. А тот, что поближе, напоминал фрагмент кремлевской стены. Два рыболова уставились тупо на свои поплавки, слившись с замысловатым рельефом стены. Один, лохматый, в черном балахоне, напоминал тощего попа-расстригу в бегах. А другой, помоложе, крепкий, кряжистый, в потрепанном камуфляже в рекомендациях не нуждался. Клева не было. И они просто дремали.

И тут с шумом и свистом промчался мимо большой военный корабль, подняв крутую волну. Бритоголовый рыболов заорал благим матом:

- Сволочи!.. Нас чуть не смыло!

Вскочил, озираясь дико, расстрига.

- Витек!.. Не заметил, как зовется корыто?

- Вроде «Адмирал…» Нет, не вспомню… После контузии я не всю азбуку знаю.

- Это те самые! – неистовствовал расстрига. – Искатели! Я их по телеку видел. Кругосветка. Ракетные комплесы. Аналогов нет. А на самом деле – все разворовано. Когда дали запуск, у них две ракеты от стаи отбились. Домой потянуло. Одна, целехонькая, плюхнулась в устье Яузы. А другая куда надо шарахнула, чтобы ты, обормот, тут рыбку ловил. Сваливаем!..

А потом раскололось небо. Тяжелая волна поднялась стеной и пошла к далекому горизонту. Когда все схлынуло, и даже попыталось проклюнуться скудное солнышко, никаких утесов и рыболовов уже не было и в помине. Только все те же воды времен потопа.

И, как это бывает всегда после внезапной бури, наступило затишье. Замерли, будто уснули, бегущие к далекому горизонту облака. Волнение вод сменилось полным штилем. Казалось, весь мир затаился в ожидании чего-то зловещего и неизбежного. И только откуда-то из неведомых глубин поднимались и лопались со змеиным шипением большие мутные пузыри. Это где-то там, в недрах земли, в каком-то чудом уцелевшем бункере еще кипели страсти. Там высокие чины, уцелевшие во всех передрягах, принимали последнее решение.

Историческое, как обычно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».