В Беларуси могут частично забирать пенсию 2 12.01.2023, 19:52

3,914

Об этом сообщили в Минтруда.

В Минтруда пояснили, когда в Беларуси пенсию могут частично забрать.

При устройстве на работу во время трудовой пенсии и после увольнения надо в обязательном порядке дать знать об этом специалистам управления соцзащиты по месту получения пенсии, говорится на сайте Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

По законодательству трудоустройство и увольнение пенсионера, который решил еще поработать, в ряде случаев влияют на размер пенсии. Так, к примеру, пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) выше 1,3, пенсия в части сверх этого индивидуального коэффициента в период работы не выплачивается.

Если такой пенсионер умолчал о трудоустройстве, то пенсия ему переплачивается. При выяснении этого факта переплаченная сумма будет обязательно удержана и в полном объеме.

Ситуация может быть и диаметрально противоположной. Например, пенсионер работал, потом уволился, а дать эту информацию в органы соцзащиты не посчитал нужным или просто забыл. В итоге ему продолжают начислять меньшую пенсию, чем он должен получать.

Кроме того, если индивидуальный коэффициент заработка у такого пенсионера меньше 1,3, то при достижении 75-летнего возраста ему не будет установлена возрастная доплата, а он как неработающий мог бы ее получать.

Минтруда предупреждает, что недополученная сумма пенсии будет при выяснении этого обстоятельства выплачена пенсионеру, но не более чем за 3 года перед обращением.

Кстати, об обязанности сообщать в соцзащиту о возможном трудоустройстве и увольнении пенсионера предупреждают под роспись, когда он только оформляет трудовую пенсию. Кроме того, эта информация содержится и в пенсионном удостоверении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».