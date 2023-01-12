В Европе обнаружили крупнейшее месторождение редкоземельных металлов 12.01.2023, 20:03

Металлы обнаружены в арктической части Швеции.

В арктической части Швеции обнаружено крупнейшее известное месторождение редкоземельных металлов в Европе. Его полная протяженность пока неизвестна, однако содержание сырья в нем превышает миллион тонн. Месторождение обнаружили рабочие государственной горнодобывающей компанией LKAB к северу от рудника в городе Кируна, пишет Bloomberg.

«Пройдет не менее 10–15 лет, прежде чем мы сможем начать добычу и поставлять сырье на рынок», — рассказал главный исполнительный директор LKAB Ян Мостром. Компания планирует подать заявку на лицензию для разработки данного месторождения в этом году. Обнаружение залежей такого масштаба — это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата, считает Мостром.

Долгий срок утверждения новых шахт в Швеции является долгой процедурой: необходимо просчитать все риски воздействия на водные ресурсы и биоразнообразие в районах, где они расположены. Также в Европе сейчас отсутствуют полномасштабные мощности по переработке редкоземельных металлов, признал Эрик Йонссон, старший геолог Департамента минеральных ресурсов Геологической службы Швеции.

«Нам также необходимо сосредоточиться на всей цепочке создания стоимости этих металлов, создании таких продуктов, как высокоэффективные магниты, которые мы хотим использовать для ветряных турбин или тяговых двигателей в электромобилях и так далее», — пояснил Йонссон.

Недостаток редкоземельных минералов был назван основным препятствием на пути перехода мира от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии, отмечает агентство. Особенно болезненно их нехватка ощущалась в Евросоюзе, который стремится заявить о себе как о главном игроке в области зеленой энергетики. Редкоземельные элементы здесь не добываются, в результате чего регион зависит от импорта из других стран. Сейчас лидерами в добыче и переработке такого сырья остаются Китай и некоторые страны Юго-Восточной Азии.

По оценке Еврокомиссии, к 2030 году спрос на редкоземельные металлы в Европе вырастет в пять раз. На фоне нарастания напряженности в мире это может привести к глобальному дефициту.

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