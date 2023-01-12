Зеленский провел заседание Ставки 12.01.2023, 20:11

Владимир Зеленский

Обсуждали бои в Соледаре и усиление ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 января, заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских военных.

«Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно», - написал в telegram Зеленский.

Также он отметил, что в ходе Ставки поднимался вопрос усиления украинских военных при помощи техники и оружия, которые передают партнеры Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».