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Дроны-камикадзе, на которые собирали украинцы, уже уничтожают врага на передовой

  • 12.01.2023, 20:50
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Дроны-камикадзе, на которые собирали украинцы, уже уничтожают врага на передовой

Видеофакт.

Дроны-камикадзе – «злые птицы», на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают украинским бойцам уничтожать врагов и их технику.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба «Украинская команда».

«Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 млн гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, необходимых для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян», — говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.

«С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми», - говорят бойцы Центра специальных операций.

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