Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии 2 12.01.2023, 21:03

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Лионель Месси

Аргентинца хочет подписать главный соперник клуба Роналду.

Лионель Месси может присоединиться к Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.

Как пишет Mundo Deportivo, «Аль-Хилаль» хочет подписать нападающего «ПСЖ» и будет готов предложить зарплату 300 миллионов долларов в год. Существенная часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до конца этого сезона. «ПСЖ» ведет переговоры о его продлении.

Напомним, ранее Криштиану Роналду перешел в команду, являющуюся главным соперником «Аль-Хилаля» – «Аль Наср».

В Саудовской Аравии рассчитывают, что подписание двух игроков такого масштаба значительно повысит интерес к лиге, а это, в свою очередь, увеличит шансы страны принять ЧМ-2030.

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