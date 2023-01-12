ВСУ уничтожили российский танк с экипажем высокоточным оружием 12.01.2023, 21:12

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Видео.

Украинские военные при помощи высокоточного оружия уничтожили танк россиян в Донецкой области. Экипаж также был ликвидирован.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, на видео удалось запечатлеть момент удара по вражескому танку высокоточным оружием.

«Никаких шансов выжить десантники танкистам противника не оставили. Это сражение произошло на Донетчине, где уже много месяцев подряд николаевские «маруновые береты» успешно сдерживают наступление превосходящих сил противника", - сказано в сообщении ДШВ.

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