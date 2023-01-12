США готовят новые санкции против российской нефтяной промышленности 12.01.2023, 21:22

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Санкции должны вступить в силу 5 февраля.

США и их союзники готовят новый пакет санкций против российской нефтяной промышленности. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном 11 января.

В частности, США и страны ЕС хотят установить два «ценовых потолка» на нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых. По данным издания, чиновники министерства финансов США проводят встречи в Европе и обсуждают детали предстоящих ограничительных мер.

Санкции должны вступить в силу 5 февраля.

Как и в случае ограничения цен на российскую нефть, новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к компаниям стран ЕС, G7 и Австралии, которые финансируют, страхуют или перевозят морские грузы российской продукции.

О планах вести ограничения с 5 февраля сообщал также официальный представитель ЕС агентству Reuters. Как отметило Reuters, ограничения вводят, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее возможность финансировать вторжение в Украину.

5 декабря коалиция стран G7 и ЕС уже ввели потолок цен на сырую нефть из РФ в размере $60 за баррель. Мера призвана ограничить доходы, «которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине».

Кроме того, ЕС собирается пересмотреть предельный уровень цен на сырую нефть в середине января. Некоторые страны хотят снизить верхний предел еще на 5%, сообщало Bloomberg.

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