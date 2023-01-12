В детском саду в Белостоке скоро начнется набор в белорусскоязычную группу 12.01.2023, 21:28

Записаться в садик можно уже в феврале.

В Белостоке в детском саду начнется набор в группы с беларусским языком образования. Записаться в садик можно уже в феврале, сообщил «Белсату» Дмитрий Костин, журналист «Польского Радио» в Белостоке.

«В Белостоке есть единственное в Польше учебное заведение, где действуют полностью белорусскоязычные группы. Это детский сад №14, там есть как польские, так и белорусские группы обучения. Это интересное явление, так как там могут учиться детки из любой страны мира, и это прекрасная возможность для белорусских детей попасть в среду, где их будут понимать воспитатели», – говорит Дмитрий Костин.

Журналист, опираясь на собственный опыт, говорит, что подобные сады трудно найти даже в Беларуси.

«Дух этого сада по нашему опыту – он белорусский, дети могут изучать наши песни и стихи, с ними будут разговаривать на нашем языке. Набор в садик начнется в середине февраля. Чтобы попасть туда, нужно пройти электронную регистрацию, подать заявку, и указать, что мы хотим, чтобы ребенок учил белорусский язык. Это один из факторов, который направляет их в детский сад №14. Более того – в садик можно попасть из любого района Белостока.

Единственное препятствие – большая популярность садика, в прошлом году не все желающие попали туда. Но пробовать всегда можно. Конечно, 100% вероятности нет, потому что в Польше есть обязанность только одного года дошкольного образования, так называемая нулевка. Это городской садик, и оплата там, как и в других польских садах», – рассказывает Костин.

Отметим, что более 20 лет в Белостоке действуют белорусские группы в детском саду №14. Но в последние годы желающих стало гораздо больше, чем выделенных мест.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».