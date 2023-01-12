Маршрутчик обиделся на коллегу из-за «среднего пальца», устроил слежку и сдал налоговой 12.01.2023, 21:56

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Те не оценили жалобу.

Минские налоговики сообщают, что выросло число «неправильных» жалоб, которые они получают. Они рассказали про одну из таких историй. Так, один из водителей маршрутки сообщил про нарушения своего коллеги. Как оказалось, обиделся на то, что тот его подрезал и показал «средний палец руки». В налоговой не оценили жалобу и рассказали, какие штрафы грозят пожаловавшемуся водителю, пишет «Зеркало».

«Один водитель маршрутного такси „подрезал“ другого участника дорожного движения и, вместо того чтобы извиниться, показал ему „средний палец руки“, — сообщает управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску. — После этого обиженный водитель стал „народным детективом“: проехался несколько раз в качестве пассажира и зафиксировал процесс работы водителя на видео; узнал персональные данные водителя (Ф.И.О.; дата рождения; место жительства; номер мобильного телефона) и рассылает эту информацию в контролирующие органы».

Налоговики, похоже, не оценили такой поступок и предупредили пожаловавшегося водителя про возможные штрафы, которые он может получить.

«Да, хорошо, что вы нам облегчили работу и указали точные данные потенциального нарушителя. Но как вы узнали персональные данные неизвестного, вам лично, человека? Сами, в силу специального статуса, имеете доступ или обратились к знакомым, которые имеют доступ к таким данным? Ай-яй-яй, прочитайте закон «О защите персональных данных», — предупреждают налоговики и уточняют, что незаконное предоставление и/или распространение персональных данных предусматривает штраф до 200 базовых величин (7400 рублей).

Но на этом «ликбез» по возможным штрафам от налоговиков не закончился.

«А вам известно, что <указано название документа. — Прим. ред.> установлен прямой запрет на осуществление общественного контроля в форме проведения проверок физическими лицами? А как трактовать тот факт, что заявитель стал скрыто фиксировать на видео водителя маршрутного такси и непричастных к межличностному конфликту пассажиров?» — продолжают налоговики.

Напоследок они дали лайфхак: «когда вы пишете в налоговые органы обращение, сообщайте только те факты, которые известны лично вам, по которым вы можете выступать свидетелем».

«А вот если у вас произошел конфликт, до которого вы ничего не знали о своём оппоненте, и уже после этого стали проводить мероприятия общественного контроля: наводить справки, фотографировать, снимать видеоролики в отношении вашего обидчика, то эти действия вы предпринимаете «на свой страх и риск», с непредсказуемыми, и для себя, последствиями», — отмечают в минской налоговой.

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