В российском Новом Осколе прогремели взрывы
- 12.01.2023, 22:01
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Что известно.
В городе Новый Оскол (Белгородская область РФ) местные жители услышали два сильных взрыва.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.
При этом в Telegram-канале отметили, что «прилетов» в районе Нового Оскола зафиксировано не было.
Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.