В российском Новом Осколе прогремели взрывы 12.01.2023, 22:01

1,816

иллюстрационное фото

Что известно.

В городе Новый Оскол (Белгородская область РФ) местные жители услышали два сильных взрыва.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.

При этом в Telegram-канале отметили, что «прилетов» в районе Нового Оскола зафиксировано не было.

Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».