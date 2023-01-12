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В российском Новом Осколе прогремели взрывы

  • 12.01.2023, 22:01
  • 1,816
В российском Новом Осколе прогремели взрывы
иллюстрационное фото

Что известно.

В городе Новый Оскол (Белгородская область РФ) местные жители услышали два сильных взрыва.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.

При этом в Telegram-канале отметили, что «прилетов» в районе Нового Оскола зафиксировано не было.

Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.

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