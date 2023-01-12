Белорус получил «золото» в престижном британском конкурсе за дизайн упаковки пиццы 1 12.01.2023, 22:10

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Фотофакт.

Белорусский графический дизайнер Алексей Лимонов получил два «золота» престижной британской премии World Brand Design Society Awards в сфере коммерческого дизайна, пишет Citydog.

По итогам 2022 года проект Алексея получил сразу два «золота» в номинациях: «Дизайн упаковок» и «Фирменный стиль» за проект упаковки для бренда EazzyPizzy.

Еще в прошлом году Алексей получил премию World Brand Design Society Awards за упаковку проекта MoDo Alice от компании MODUM и за проект упаковок Art Sponges.

Алексей Лимонов — белорусский графический дизайнер и иллюстратор. Окончил Академию искусств, неоднократный лауреат международных конкурсов в США и Европе, автор обновленного логотипа Национального художественного музея Беларуси.

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