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Медведев отказался верить, что россияне топят дровами

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  • 12.01.2023, 22:18
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Медведев отказался верить, что россияне топят дровами

Зампред Совета безопасности РФ считает, что на дрова переходят за границей.

Зампред Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что пока за границей «переходят на уголь и дрова», россияне радуются газификации.

«Самое главное есть — улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», — похвастался он (цитата по РИА «Новости»). Медведев также сообщил, что в ближайшее время правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию расходов льготников на газификацию.

Между тем по статистике, каждая 15-я российская семья согревает дома и квартиры с помощью печей. Это около 4 миллионов домохозяйств. Согласно данным Росстата за 2021 год, 12% от общей площади жилья в России не оборудовано отоплением, то есть любым видом теплоснабжения — от центрального до личного или общедомового котла. Печь или электрический обогреватель отоплением не считаются. В сельской местности дровами или углем обогревают 27,5% жилого фонда, в городах — 6,5%.

Самая тяжелая ситуация в Туве — здесь на печном отоплении около 90% домохозяйств, в Забайкальском крае — порядка 50%, в Бурятии — 43%, в Еврейской автономной области — 40%; в Алтайском крае — 39%, приводит данные профессор кафедры экономической и социальной географии России в МГУ Наталья Зубаревич.

Проявленная Медведевым неосведомленность удивительна с учетом того, что одно время он был председателем Совета директоров «Газпрома». Впрочем, Медведев не первый раз садится в лужу, пытаясь уязвить западные страны в ответ на санкции, которые они вводят за войну с Украиной. В августе он предсказывал, что к концу году цена на газ в Европе подскочит до €5000 евро за 1000 кубов, а она упала до $900.

Перед совещанием Медведев решил устроить показательный поход в дом одной из семей в Ленинградской области, куда провели газ в конце прошлого года. Вместе с вице-премьером Александром Новаком, первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, главой «Газпром межрегионгаза» Сергеем Густовым и губернатором региона Александром Дрозденко он заехал на чаепитие в деревню Большое Верево. «Трубу подвели, как и положено, бесплатно. На разводку и оборудование из областного бюджета выделили субсидию в 200 тысяч рублей, — отчитался Турчак. — Если раньше на отопление уходило порядка 9000 рублей в сезон, то теперь — в три раза меньше». При этом дом семья построила почти 15 лет назад.

По данным Турчака, к газу в России подключено «более полумиллиона» участков и «еще 200 тысяч на подходе». Подать заявку на социальную газификацию можно в МФЦ или в офисах «Межрегионгаза». Программа является бессрочной. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет до 82,9% к 2030 году.

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