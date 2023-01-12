Белорусы смогут продлить в Польше визу Poland Business Harbour 12.01.2023, 22:29

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Кроме самих айтишников на такую визу могут подаваться также члены их семей.

Граждане Беларуси, легально проживающие на территории Польши, могут подавать заявление на получение польской визы по программе Poland Business Harbour, если ранее у них уже была такая виза. Об этом сообщает визовый партнер МИД Польши, компания VFS.Global.

Кроме самих айтишников на такую визу могут подаваться также члены их семей — муж или жена и несовершеннолетние дети. Но если раньше у заявителя в паспорте такой визы не было, то заявление не примут.

Такая виза дает возможности, которых нет при обычной гуманитарной визе. Например, ее владелец имеет право на коммерческую деятельность. Оплата визового сбора за ее выдачу также не предусмотрена.

Правда, если владелец такой визы будет ездить в Беларусь и обратно в Польшу, польские власти могут признать это нецелевым использованием и аннулировать визу.

По данным польских пограничников, по визе Poland Business Harbour в страну приехало 7,6 тысячи белорусов.

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