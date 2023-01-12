Украинские защитники обратили в бегство целый «муравейник» оккупантов под Соледаром
- 12.01.2023, 22:48
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Видео.
Украинская аэроразведка показала провальную попытку российских оккупантов атаковать позиции Сил обороны на окраине Соледара Донецкой области.
Соответствующее видео в четверг, 12 января, опубликовал у себя в Telegram-канале украинский боец с позывным Мадяр.
«Просто муравейник», — прокомментировал он количество захватчиков, выдвинувшихся на штурм позиций ВСУ.
На обнародованных кадрах видно, как около 30 россиян, которые движутся под прикрытием деревьев, однако благодаря украинским разведывательным дронам попадают под обстрел, в результате чего несут потери и бегут с поля боя.
«Все, отбили. Молодцы пацаны, отбили. Бегут… Если бы это не был онлайн, я бы сказал, что с ускорением бегут», — отметил Мадяр.