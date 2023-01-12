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Президент Финляндии подтвердил, что его страна может передать Украине танки

  • 12.01.2023, 23:02
Президент Финляндии подтвердил, что его страна может передать Украине танки
Саули Ниинисте

Речь идет о «Леопардах».

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard.

Об этом сообщает Yle.

По словам президента, если будет создан европейский проект, потребуется и вклад Финляндии.

При этом он отметил, что танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Ниинисте отметил, что речь не может идти о большом количестве танков, поскольку Финляндия является соседней с Россией страной и пока не стала членом НАТО.

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