Президент Финляндии подтвердил, что его страна может передать Украине танки
- 12.01.2023, 23:02
Речь идет о «Леопардах».
Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard.
Об этом сообщает Yle.
По словам президента, если будет создан европейский проект, потребуется и вклад Финляндии.
При этом он отметил, что танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Ниинисте отметил, что речь не может идти о большом количестве танков, поскольку Финляндия является соседней с Россией страной и пока не стала членом НАТО.