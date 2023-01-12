Белорусские добровольцы смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке 12.01.2023, 23:11

Верховная Рада расширила права иностранных добровольцев, которые воюют за Украину.

Верховная Рада Украины 12 января приняла законопроект, расширяющий права иностранных добровольцев (в том числе белорусов), которые служат в ВСУ и других формированиях по контракту. Среди прочего он должен упростить для них получение украинского гражданства в будущем.

Как сообщил в телеграм-канале народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, за проект закона № 8098 проголосовал 321 нардеп.

«Закон направлен на обеспечение правовой определенности относительно порядка прохождения воинской службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во всех без исключения воинских формированиях, образованных в соответствии с законами Украины», — говорится на сайте Рады.

Для этого предлагается внести соответствующие изменения в украинские законы «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «Об иммиграции», «О воинской обязанности и военной службе», «О Национальной гвардии Украины».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с начала российско-украинской войны Верховная Рада уже приняла ряд законов, регулирующих участие иностранцев в украинской армии. Однако в законодательстве речь идет лишь о подразделениях, которые подчиняются ВСУ, но не упомянуты те, что созданы при Нацгвардии — например, полк «Азов», где служит много иностранных граждан.

Из-за этого иностранцы, которые служат в этих подразделениях, не имеют возможности легально находиться на территории Украины и в будущем не смогут получить украинское гражданство. Поэтому законопроект предлагает в ряде законов о порядке службы после слов «в Вооруженных силах Украины» добавить упоминание «и других военных формированиях».

Также он предлагает расширить перечень оснований для предоставления разрешения на иммиграцию иностранцам и людям без гражданства. Его планируется расширить на людей, еще не прослуживших в украинской армии три года, однако во время службы получивших ранения, которые не позволяют им по состоянию здоровья продлить службу.

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