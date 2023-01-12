Биатлонист Дериземля вступил в ВСУ и отправился отстреливать оккупантов 12.01.2023, 23:15

Андрей Дериземля

Экс-победитель этапов Кубка мира сообщил о своей мобилизации.

Экс-победитель этапов Кубка мира по биатлону вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Еще один спортсмен вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от нашествия оккупационных кремлевских войск. Бывший победитель этапов Кубка мира по биатлону Андрей Дериземля сообщил о своей мобилизации.

Экс-спортсмен, который в данный момент занимает должность начальника управления семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета, рассказал, что должен был отправиться на фронт значительно раньше, но помешала старая травма.

«Мне нужно было еще зимой делать операцию на ахилловом сухожилии на обеих ногах, но решили делать весной, потому что там нужно ходить в открытой обуви и на костылях.

Весной повторно сделал МРТ, думал, может не надо оперировать, но профессор сказал надо делать обязательно и срочно.

Прооперировали меня в начале мая под общим наркозом. Неделя в больнице, две недели на костылях и два месяца реабилитации. Но, к сожалению, и сейчас болит.

Я подал документы еще в начале лета, но, учитывая подразделение, где я служу, и мою бронь от горсовета, все затянулось. Пришлось писать отказ на бронь от мобилизации», - приводит слова Дериземли «Суспильне».

Дериземля дебютировал на этапах Кубка мира по биатлону в сезоне 1996/1997. Принимал участие в пяти Олимпиадах в составе сборной Украины. В сезоне 2002/03 победил в гонке с масс-старта на этапе в Антерсельве. На данный момент Дериземля также занимает должность вице-президента Федерации биатлона Украины.

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