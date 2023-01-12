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В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине

  • 12.01.2023, 23:38
В Европарламенте призывают Шольца инициировать общеевропейскую поставку Leopard Украине

С инициативой выступила депутатская фракция «Союз-90/Зеленые».

Европейский парламент намерен призвать канцлера Германии Олафа Шольца выступить с инициативой о формировании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депутатская фракция Европарламента «Союз-90/Зеленые» внесла поправку к отчету о внешней политике и политике безопасности ЕС, которая призывает Шольца «без дальнейших промедлений» выступить с инициативой о создании консорциума европейских государств для отправки танков Leopard 2 в Украину.

Отчет будет вынесен на голосование Европарламента на следующей неделе.

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