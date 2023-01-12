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Российский генерал Конашенков уже «уничтожил» в Украине четыре американских БМП Bradley

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  • 12.01.2023, 23:54
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Российский генерал Конашенков уже «уничтожил» в Украине четыре американских БМП Bradley
Игорь Конашенков

Эта боевая техника еще не поставлялась в Украину.

Спикер Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков уже сообщил об «уничтожении» четырех американских БМП Bradley, несмотря на то, что эта боевая техника еще не поставлялась в Украину.

Конашенков рассказал об этом «успехе» армии РФ в ежедневном отчете.

Напомним, что 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше миллиарда, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.

Учения украинских военных по использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley, начнутся в конце января. Спикер Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что ВСУ могут получить боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель.

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