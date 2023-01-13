В Киевской области задержали агента ФСБ РФ 13.01.2023, 0:44

1,130

Он передавал данные об энергообъектах и подразделениях ВСУ.

СБУ задержала агента ФСБ России под псевдонимом «Тень» – жителя Белой Церкви Киевской области, он скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ в регионе.

Об этом сообщили пресс-центры СБУ и Киевской областной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что мужчину в декабре 2022 года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Сведения в виде фото-, видеоматериалов с привязкой к местности он сбрасывал через Telegram. За это он получал денежное вознаграждение, указали в прокуратуре.

«В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме того, передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону», – говорится в сообщении СБУ.

Мужчину задержали при попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

«Установлено, что в дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего «покрытия» региона по сбору разведданных в пользу ФСБ. Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с агрессором. Также у фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика», – рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

«В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога», – резюмировали в Киевской областной прокуратуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».