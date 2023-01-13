ВСУ взяли в плен «вагнеровца» 13.01.2023, 4:34

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Его «мобилизовали» из тюрьмы.

Украинские защитники взяли в плен россиянина из ЧВК «Вагнера», которого «мобилизовали» из тюрьмы.

Об этом сообщил пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец. Задержанный под Бахмутом вагнеровец попал в плен к бойцам 515-го батальона спецназначения «Залізні вовки» в составе Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Березовец отметил, что оккупант был ранен, а украинские защитники оказали ему медицинскую помощь.

По словам пленника, это был его первый бой. Он отбывал наказание из-за наркотиков, смертельного ДТП и грабежа.

Мужчина рассказал, что его зовут Куринев Игорь Олегович, он проживал в г. Сарапул, у него есть дети. Он уже «отсидел» 5,5 лет. Ему осталось отбыть 1 год и 9 месяцев.

Он рассказал, что его командира, вероятно, уже нет в живых. Куринев сказал, что уже успел поучаствовать в боевых действиях в Попасной и Лисичанске.

«Здесь в лесополосе должны были ту часть зачистить. Я штурмовик», - говорит он.

Он добавил, что в его отряде было около 12 военных, а всего 30 человек. Из них осталось около 3 человек. Сам оккупант также получил ранения.

«Осталось трое, когда я уходил. Я шел на точку эвакуации. Танчиком (затрехсотило. - Ред.), сегодня, в 9 с чем-то», - говорит он.

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