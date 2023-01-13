На Херсонщине ВСУ ударили по казарме и базе РФ: ликвидировано 350 «мобиков» 1 13.01.2023, 8:05

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Раненых и погибших КамАЗами везут в сторону Крыма.

Вечером 12 января стало известно об отработке украинской артиллерии по двум местам базирования армии РФ на оккупированной части Херсонщины.

Информацию обнародовал в Telegram-канале украинский активист «Николаевский Ванек».

Автор сообщения утверждает, что прилеты по базам армии РФ произошли ночью с 11 на 12 января.

Попали по базам в двух населенных пунктах:

Агайманы;

Новодмитровка Вторая.

В Агайманах – отработка в трех удачных точках:

место жительства российских военных – в центре села. Ориентировочные потери живой силы – около 350 человек;

ангары с военной техникой, возможно, РСЗО «Град» – в северо-западной части села;

склад БК – к югу от ангаров, где стояли РСЗО «Град».

По словам активиста, в помещении, где проживали оккупанты, не было подвалов, а прилетов было минимум 8, поэтому потери врага должны быть значительными. Раненых и убитых, по его словам, везут дальше на юг – в населенный пункт Новотроицкое, до которого украинская артиллерия пока что не достает (в 86 км от Днепра).

В Нововодмитровке Второй уничтожена военная техника армии РФ, которая стояла чуть ли не в центре села.

Если отметить Агайманы и Новодмитровку Вторую на карте, то становится понятно, что прилетело туда что-то меткое и дальнобойное: расстояние до ближайших позиций ВСУ – 55 км и 60 км соответственно.

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