В Соледаре ликвидировали оккупанта, мечтавшего о роскошной жизни 2 13.01.2023, 8:12

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При жизни он публиковал фото в «белых соболях».

На войне в Украине ликвидировали оккупанта, который публиковал фото «роскошной жизни» в соцсетях.

20 октября 2022 года в городе Coледаре в Укpaине погиб 40-летний доброволец Тимур Черепанов, а прощание с оккупантом назначены на 13 января в траурном зале Курганской областной больницы. Похоронят его в поселке Чистопрудное, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«По результатам верификации страниц Черепанова в соцсетях, выяснилось, что он использовал псевдоним «Макс Фрай» - литературный псевдоним объединяющий двух авторов – одесситов Светлану Мартынчик и Игоря Степина. Также «Макс Фрай» главное действующее лицо и рассказчик в их произведениях», - говорится в сообщении.

Также Комахидзе отметил, что найденные странички Черепанова малоинформативны, но фото загруженные им в разные годы, наглядно отражают жизненный путь россиянина - от «мачо в белых соболях» до пропитого алкоголика, с финалом нелепой смерти на чужой земле в статусе оккупанта.

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