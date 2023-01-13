Переброска военных РФ из Беларуси в Украину: эксперт указал на важный аспект 13.01.2023, 8:18

3,802

Оккупанты объединены в необычные группы.

Россия начала переброску из Беларуси военных из состава 2МСД 1 ТА (2-я гвардейская мотострелковая дивизия – ред.) в Украину. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что, как и предполагалось, их начинают загонять на Луганщину.

«Но есть нюанс. Их прямым потоком из РБ, транзитом через Россию загоняют сейчас в зону боевых действий. То есть, даже не оставляют для доукомплектации техникой. А я напомню, что в РБ у этих подразделений был катастрофический некомплект, что говорило об отсутствии формирования на их основе ударной группировки, что в свою очередь минимизировало угрозу вторжения 2.0 с территории РБ РОВ (российских оккупационных войск – ред.)», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, сложно сказать, смогут ли штатно укомплектовать эти подразделения прямиком в зоне боевых действий. Однако ответ на этот вопрос – скорее нет, чем да.

«Таким образом, подразделения 2 МСД 1 ТА будут представлять собой... маршевые батальоны? То есть, месяцы саламура на белорусских полигонах лишь для того, чтобы подготовить фарш для прожарки? Действительно, наблюдая за происходившими в Беларуси событиями, я представлял себе, что из этих 15 БТГр попробуют сделать, что-то более-менее боеспособное и укомплектованное, в то время как все остальные просто шли на убой. Но оказалось, что нет. Этих точно так же отправляют просто на убой», – резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».