В Москве неизвестные расстреляли автомобили с военной символикой 13.01.2023, 8:22

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На одной из машин была наклейка «Своих не бросаем».

В ночь на 12 января неизвестные обстреляли припаркованные машины в Москве в Нововладыкинском проезде. Известно, что пострадали автомобили сторонников войны в Украине.

Так, на Audi была наклейка «Своих не бросаем», а Kia – с георгиевской лентой под лобовым стеклом.

Как сообщает ТГ-канал «Осторожно, Москва», владельцы авто обратились с заявлением в полицию. По их предположениям, машины были повреждены неслучайно. Стрелок их якобы выбрал из-за «патриотических знаков».

В пабликах россияне неохотно комментируют эту тему, опасаясь, что за любое слово они могут оказаться в отделении полиции. Однако большинство пользователей все же требует найти стрелка и наказать его. Многие даже требуют расправы над неизвестным.

В полиции российской столицы пока не прокомментировали инцидент с z-наклейками.

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