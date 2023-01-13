В Москве неизвестные расстреляли автомобили с военной символикой
- 13.01.2023, 8:22
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На одной из машин была наклейка «Своих не бросаем».
В ночь на 12 января неизвестные обстреляли припаркованные машины в Москве в Нововладыкинском проезде. Известно, что пострадали автомобили сторонников войны в Украине.
Так, на Audi была наклейка «Своих не бросаем», а Kia – с георгиевской лентой под лобовым стеклом.
Как сообщает ТГ-канал «Осторожно, Москва», владельцы авто обратились с заявлением в полицию. По их предположениям, машины были повреждены неслучайно. Стрелок их якобы выбрал из-за «патриотических знаков».
В пабликах россияне неохотно комментируют эту тему, опасаясь, что за любое слово они могут оказаться в отделении полиции. Однако большинство пользователей все же требует найти стрелка и наказать его. Многие даже требуют расправы над неизвестным.
В полиции российской столицы пока не прокомментировали инцидент с z-наклейками.