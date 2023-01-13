Жители Белгородской области взбунтовались против «спецоперации» Кремля 13.01.2023, 8:27

2,764

Россияне из приграничья устали «жить на войне».

Жители приграничной с Украиной Белгородской области РФ обвиняют власти в бездействии и требуют от Путина ответа, почему они живут «на войне».

В Сети появилось обращение жительницы города Шебекино, которая жалуется на ежедневные обстрелы. Она просит спасти местных жителей, которые не могут выехать в безопасные районы из-за нехватки средств.

«Владимир Владимирович, мы за вас голосовали, отдавали свой голос, мы вам верили! Мы так больше жить не можем. В Белгородской области, город Шебекино, идут каждый день обстрелы. Дети боятся, мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые. Никаких мер не предпринимается. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы Россия! Почему нас бросили? Мы отдуваемся за всю нашу страну», - жалуется женщина.

Она утверждает, что жители приграничной зоны не получают финансовой поддержки от государства с 24 февраля.

«Мы должны бросать свое жилье, уезжать в другие области, там снимать квартиры. Квартиры стоят больше, чем месячная зарплата. За что мы должны кормить своих детей? Сколько мы должны мучиться? Мы в постоянном живем страхе. Мы вынуждены мучиться, страдать. За что, скажите?! Услышьте нас, помогите нам! Нас никто не слышит. На нас никто не обращает внимания. Люди сходят с ума от безвыходности», - заявила россиянка.

С ее слов, губернатор приезжает в пострадавшие населенные пункты, однако обстрелы происходят каждый день. Местные дети уже научились различать на слух полет снарядов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».