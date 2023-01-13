Реальная ситуация в Соледаре и Бахмуте: данные ISW 1 13.01.2023, 8:45

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Американские аналитики отмечают большое истощение российских войск.

Российские силы, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре.

Войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города.

Аналитики отметили, что Генштаб ВСУ 12 января в основном не сообщал о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар в сравнении со сводками днем ранее.

Российские источники утверждали, что российские силы ведут зачистку Соледара.

Российские блогеры 12 января разместили кадры, на которых «вагнеровцы» свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками, пишут эксперты.

По их мнению, заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в Соледаре.

Российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является «пирровой тактической победой», считают эксперты.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара - не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмуте, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время

Российские силы, вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, которая ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом, резюмируют в ISW.

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