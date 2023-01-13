Установлены новые С-300: оккупанты расширяют военную базу под Гомелем

Установлены новые С-300: оккупанты расширяют военную базу под Гомелем5
- 13.01.2023, 8:52
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Стало известно о значительных изменениях на аэродроме в Зябровке.
Ясная погода, установившаяся над Гомельским районом 7 января, позволила космическому сервису Airbus обновить фотографии военной базы около деревни Зябровка. Военный исследователь Конрад Музыка рассказал на странице Ukraine Conflict Monitor, что происходит на аэродроме.
Две искусственные возвышенности, расположенные в западной части базы, полностью готовы к использованию.
На новой съемке видно, что насыпь в восточной части базы находится в стадии строительства. Она предназначена для установки радаров раннего предупреждения или для управления военными действиями.
Свежие следы шин и работающая инженерная техника говорят о продолжении строительства военной инфраструктуры.
В северной части старой авиабазы заметны новые комплексы ПВО ЗРК С-300 (отсутствие следов техники на снегу на «обрезанном» снимке 9 декабря скорее всего указывает на то, что ЗРК там ранее не было).