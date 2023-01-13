Гродненская область ввела новый сбор за пересечение границы 2 13.01.2023, 8:58

3,226

Сумма по сравнению с прошлым годом увеличена.

Гродненский областной «совет депутатов» решил вновь ввести на территории региона сбор за пересечение государственной границы транспортными средствами в пунктах пропуска. Решение было принято 29 декабря и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 января.

Сбор был введен еще в июне 2021 года, но с начала 2023-го предыдущее решение прекратило свое действие. Теперь же «депутаты» установили сбор на срок до начала 2025 года. Платить его нужно будет с февраля, когда решение вступит в силу. То есть в январе выехать из Гродненской области в Польшу и Литву можно бесплатно.

Ставка сбора, как и ранее, составляет одну базовую величину. Но сейчас это уже не 32, а 37 рублей.

Оплата производится за одно транспортное средство, имеющее не менее четырех колес и массой до пяти тонн, независимо от числа пассажиров. Плательщик сбора — водитель.

В соответствии с законом, сбор не платят:

высшие чиновники, члены «парламента», Совмина, правительственных делегаций;

иностранные политики и официальные лица, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов;

дипломаты, сотрудники международных организаций и межгосударственных образований и члены их семей;

люди, следующие на похороны близких родственников;

сопровождающие останки умерших;

участники ВОВ;

инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

те, кто выезжает на лечение в санатории;

участники спортивных, культурных, образовательных мероприятий.

Гродненский облсовет дополнительно освободил от уплаты сбора за выезд из страны следующие категории:

представители госорганов Беларуси, выезжающие в служебных целях;

иностранцы и лица без гражданства, приезжавшие в Беларусь по приглашению госорганов и госорганизаций;

белорусы, выезжающие за границу для получения медпомощи, и их сопровождающие — при наличии решения комиссии при Минздраве по направлению граждан Беларуси на лечение за рубеж;

те, кто сопровождает детей, едущих на лечение в санатории;

иностранцы и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100%;

иностранцы, которые приезжали в Беларусь на похороны родственников и возвращаются домой (как и в других случаях, нужно документальное подтверждение);

те, кого депортируют или высылают.

Накануне сайт Charter97.org сообщил о введении такого сбора и в Витебской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».