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Бойцы ВСУ ликвидировали Кадырова

  • 13.01.2023, 9:04
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Бойцы ВСУ ликвидировали Кадырова

Опубликовано фото.

Украинские воины продолжают демилитазировать «вторую армию мира». На этот раз удалось «минусовать» оккупанта Динара Кадырова.

Как сообщил офицер ВСУ, блоге Анатолий Штефан «Штирлиц», среди ликвидированных оказался однофамилец главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Кадыров... Но пока Динар, а не Рамзан. Просто однофамилец. Но и для командующего ТикТок-войск наступит день демобилизации», - отметил «Штирлиц», опубликовав фото ликвидированного оккупанта с фирменной пометкой «Груз-200».

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