ВВС: Россия стала заложником Китая и Индии 13.01.2023, 9:14

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Нефтяное эмбарго нанесло огромный урон бюджету страны-агрессора.

Россия уже больше месяца живет в условиях эмбарго и потолка цен, установленных Западом в отношении российской нефти. Ограничения привели к резкому снижению стоимости российского сырья и поставили Москву в зависимость от Китая и Индия - крупнейших импортеров российского топлива, пишет BBC.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки танкерами российской сырой нефти на рынок Евросоюза. Одновременно с этим Запад ввел лимит цен на «черное золото» из РФ на уровне 60 долларов за баррель и запретил перевозку и страхование российской нефти, если ее цена превышает установленный порог.

Ограничения привели к росту цен на страхование грузов с российской нефтью и услуги брокеров. Помимо этого, выросли затраты на доставку российского сырья, ведь теперь основным рынком сбыта для него стала Азия.

Эти затраты не включены в условия продажи и оплачиваются покупающей страной, а значит Россия вынуждена делать скидки, чтобы не терять последних покупателей.

Таким образом, с помощью скидок компенсируются расходы на длинный путь к конечному потребителю. Санкции лишили Россию возможностей формировать более высокие цены и устанавливать свои правила на рынке.

Наоборот, это крупные покупатели российской нефти, например, такие как Китай и Индия, могут диктовать свои условия, а РФ будет вынуждена на них соглашаться, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В таких реалиях российский бюджет, переживающий и без того далеко не лучшие времена, рискует недополучить еще несколько триллионов рублей.

Тем временем добыча нефти в России может упасть на 500-700 тысяч баррелей в сутки в начале этого года. Такие цифры после введения санкций называли в правительстве РФ.

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