Ученые обнаружили письменность, созданную еще до появления алфавита 1 13.01.2023, 9:22

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Она возникла 20 тысяч лет назад.

Исследователи обнаружили, что наскальные рисунки использовались охотниками-собирателями ледникового периода как средство документирования важной информации об их окружении.

Циклы размножения животных и другая информация о диких животных записывались с помощью символических знаков, которые датируются примерно двадцатью тысячами лет назад. Интересно, что именно реставратор мебели Бен Бэкон из Великобритании обнаружил первую находку, передает lenta.ua.

Прежде чем представить свою теорию ученым, независимый исследователь-любитель Бен Бэкон провел много часов, изучая различные наскальные рисунки и оценивая данные.

В Кембриджском археологическом журнале он опубликовал статью с двумя профессорами Полом Петтиттом и Робертом Кентриджем из Даремского университета. Эти профессора были сотрудниками Бэкона по проекту.

По всей Европе были обнаружены пещеры, в частности, с изображениями рыб и бизонов. В дополнение к изображениям ученые обнаружили необъяснимые точки и различные типы отметин на более чем шестистах изображениях ледникового периода на стенах пещер и портативных артефактах.

Долгое время археологи предполагали, что эти символы что-то означают, но никто не знал наверняка, пока не появился Бэкон.

«Значение пометок на этих рисунках всегда интриговало меня, поэтому я попытался расшифровать их, используя тот же подход, который другие использовали для понимания ранней формы греческого текста», — сказал Бэкон, имеющий степень по английскому языку. «Я собрал как можно больше данных и начал искать повторяющиеся закономерности».

Когда исследователи подсчитали количество точек и линий в последовательностях на сотнях наскальных рисунков, они обнаружили, что максимальное количество отметин в любой серии равно тринадцати. Это соответствует традиционному лунному месяцу , состоящему из тринадцати месяцев.

Мы предполагаем, что эти последовательности передают информацию о соответствующих видах животных в виде месяцев.

Были изучены последовательности меток, связанные с различными животными, и результаты предполагают, что существует связь между количеством меток и лунными месяцами, в течение которых эти животные, как известно, спариваются.

Исследователи пошли дальше этой идеи и предположили, что наличие знака «Y», созданного путем соединения двух наклонных линий, указывает на «рождение ребенка». Это указывает на то, что охотники-собиратели отслеживали брачные сезоны различных животных, возможно, чтобы лучше координировать свои движения и увеличивать свои шансы поймать добычу.

«Сказать, что когда Бен связался с нами по поводу своего открытия, это было захватывающим — ничего не сказать», — сказал Петитт. «Я рад, что отнесся к этому серьезно. Это увлекательное исследование объединило ученых, обладающих знаниями в области археологии и визуальной психологии, для расшифровки информации, впервые записанной тысячи лет назад».

«Протосистема письма», как называют ее Петтит и его коллеги, — это символическая система письма, которая предшествовала полностью развитой системе, такой как современный алфавит.

Результаты побудили исследователей продолжать копать в надежде обнаружить больше признаков, которые могли бы помочь им определить, какие типы информации наши предки считали наиболее важными.

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