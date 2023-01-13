США работают над ликвидацией ЧВК «Вагнера» по всему миру 13.01.2023, 9:35

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Об этом заявил советник Госдепартамента.

США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК Вагнера по всему миру. В Госдепартаменте внимательно следят за тем, как ЧВК Вагнера стремится вербовать наемников из Сербии.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, пишет AP.

«Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии — ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ПВК Вагнера активна, чтобы положить конец ее деятельности», — заявил Чолле.

По его словам, в Госдепартаменте США внимательно следят за тем, что ЧВК Вагнера стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить. Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России.

«Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо», — добавил он.

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