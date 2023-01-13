В Беларуси продлили регулирование цен на разделанную курицу 13.01.2023, 9:44

Постановление вступает в силу 14 января.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение продлить ценовые ограничения на мясо кур и цыплят-бройлеров в виде частей тушки. Соответствующее постановление было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 января.

Регулирование цен, которое было введено в октябре и действовало три месяца, теперь продлевается еще на 80 дней. Постановление вступает в силу 14 января.

Сами ценовые ограничения остаются прежними:

отпускные цены на части тушки кур, цыплят-бройлеров формируются исходя из отпускной цены производителя или цены закупки, с учетом конъюнктуры рынка, установленных Совмином ограничений, норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей тушки;

стоимость двух полутушек или передней и задней четвертин тушки с учетом их норм выхода и коэффициентов пищевой ценности не должна превышать стоимости самой тушки;

стоимость других частей тушки — стоимости тушки, увеличенной на 10%;

если части тушки продаются в упаковке, то к отпускной цене товара можно прибавить стоимость упаковки по цене ее приобретения;

остальные вопросы цен на части кур регулируются «законодательством».

Напомним, цены на целые куриные тушки регулировались и ранее, а ограничения на куриную разделку ввели в октябре (вместе с запретом на повышение цен) по требованию Лукашенко. Он обратил внимание на уловку птицефабрик, которые придумали лазейку, как обходить ограничения на повышение цен на тушки куриц — их стали продавать по половинкам.

Вдобавок к этому правительство запретило разделывать кур в магазинах.

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