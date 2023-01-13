«Оттуда уже не эвакуируешься: все в трупах»: российские пропагандисты признались, что Соледар не взят
- 13.01.2023, 9:50
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В городе много украинских снайперов, которые не дают «вагнеровцам» и головы поднять.
Российские военные блогеры признались, что ситуация в Соледаре не такая и радужная, как этого хотят пропагандисты.
Накануне целый ряд «военных корреспондентов» РФ признался в том, что Соледар не находится под полным контролем оккупантов.
Более того, преждевременная новость о взятии города может дорого стоить самим «вагнеровцам», а также их командирам.
Военные блогеры косвенно признали тот факт, что на самом деле Пригожина в Соледаре нет, сообщает dialog.ua.
Потери со стороны врага очень большие. Их в прямом смысле слова толкают в спину, чтобы они как можно быстрее взяли город под свой полный контроль.
Не исключено, что в случае провала операции по полному захвату Соледара все шишки посыплются на голову «вагнеровцев».
В Минобороны РФ обвинят «повара Путина» в невыполнении задания и могут даже приостановить поставки снарядов для артиллерии.
Более того, сам Пригожин может перевести в штурмовики всех тех командиров наемников, которые еще пару дней назад отчитались ему о взятии Соледара.
Российские блогеры признали и тот факт, что украинская артиллерия попросту расстреливает оккупантов, как в тире. Также в городе очень много снайперов, которые не дают «вагнеровцам» и «головы поднять».
В небе очень много дронов, которые сбрасывают ВОГи, а спрятаться и укрыться негде, так как враг на открытом пространстве. Минусовая температура делает из раненного оккупанта сразу же «200-го». Эвакуация невозможна, а город в трупах российских наемников.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что 12 января в ходе контратаки ВСУ отбили не только один из рудников Соледара но и железнодорожную станцию.