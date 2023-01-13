Полковник ВСУ: Украина ответит «из всех стволов» по военным объектам Лукашенко 13.01.2023, 9:54

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Олег Жданов

Названо условие, при котором это произойдет.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал главное условие, при котором ВСУ будут отвечать на агрессию РФ с территории Беларуси.

Эксперт озвучил ключевое условие, при котором ВСУ получат полное право бомбить военные объекты Лукашенко в ответ на любое проявление агрессии с его стороны.

«Я надеюсь на такой вариант, очень надеюсь и думаю, что я не один такой сторонник того, что на огонь надо отвечать огнем, а иначе будут бить. Щек не хватит для того, чтобы их каждый раз подставлять», - заявил военный эксперт.

Далее полковник запаса ВСУ сообщил следующее: «Я очень надеюсь, что политическое руководство нашей страны примет такое решение и отдаст такой приказ, что, в случае очередного удара со стороны Беларуси, надо наносить ответный удар. Мы на это очень сильно надеемся».

«Насколько это будет реализовано на практике, на сегодняшний день сказать очень трудно. Во всяком случае, уже какое-то время мы с вами видим, что со стороны Беларуси не наносится никаких ударов огневыми средствами по территории Украины. Может быть, из-за того, в том числе, что в Украине бытует мнение (оно нигде официально не озвучено), что в случае нанесения огневого удара со стороны Беларуси мы дадим ответ из всех стволов, которые у нас имеются», - подытожил Олег Жданов.

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