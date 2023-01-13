Арестович: Китай жестко «кинул» Путина 13.01.2023, 10:04

1,938

Алексей Арестович

Пекин прощается с токсичным главой РФ.

В мире поняли, что российский диктатор Владимир Путин очень токсичный и от него надо дистанцироваться. Это начал делать даже Китай. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору сайта «Гордон» Алесе Бацман.

«Даже Китай начал отходить в сторону. На днях произошла чудовищная для России вещь. Россия демпингует ценами на уголь в отношение Китая, а у Китая был тяжелейший дипломатический кризис с Австралией с высылкой взаимной послов и так далее. Они ввели санкции на австралийский уголь, а теперь их сняли и уже есть первые заказы», - объяснил Арестович.

Он акцентировал внимание на том, что Австралия является страной, задачей которой было сдерживание Китая.

«Лучше со стратегическим противником, чем с Путиным, который токсичен, что никто уже не хочет иметь с ним дело», - добавил Арестович.

Он также отметил, что эта информация пока непроверенная. Однако, по его данным, даже Франция и Германия поняла, что с Путиным больше не о чем разговаривать.

«Путин токсичен и персонально с Путиным прощаются. Никто не хочет иметь с ним дело и подчеркивают это даже немцы и французы … Они радикально поменялись», - сказал Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».