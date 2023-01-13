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Тяжеловооруженные «вагнеровцы» пытались прорваться в Бахмут, но были разбиты

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  • 13.01.2023, 10:10
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Тяжеловооруженные «вагнеровцы» пытались прорваться в Бахмут, но были разбиты

Украинские бойцы ударили по врагу из стрелкового оружия и завершили успех минометом.

Украинские пограничники опубликовали видео с кадрами боя с наемниками ЧВК «Вагнер», пытавшимися захватить позиции ВСУ в Бахмуте.

Информация обнародована на официальном Telegram-канале ГПСУ.

События разворачиваются, начиная с 7 утра до вечера. Ориентировочно, видео снято накануне.

События разворачиваются следующим образом:

сначала разведчики обнаружили группу «вагнеровцев», продвигавшихся по окраине населенного пункта. При себе имели тяжелое вооружение;

по врагам сначала ударили из стрелкового оружия;

затем применили миномет;

наконец наблюдение обнаружило русского захватчика – полуживого, с ногами, прижатыми досками;

последние кадры видео – эвакуация машина, которая возвращается за ранеными украинскими военными;

один из раненых рассказывает историю своего ранения: думал, что месторасположение врага полностью зачищено, но поймал выстрел от недобитого «вагнеровца». Мужчину спас запасной магазин.

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