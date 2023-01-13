На Волыни популяция бобров сделала невозможным наступление из Беларуси

На Волыни популяция бобров сделала невозможным наступление из Беларуси11
- 13.01.2023, 10:16
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У ВСУ появился неожиданный союзник.
На фоне информации о возможном наступлении оккупационных войск со стороны Беларуси появилась информация о неожиданных помощниках Вооруженных сил Украины. Оказалось, что наступление сделала невозможным популяция бобров.
Об этом сообщает Sky News. Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.
В Украине наблюдается необычно мягкая зима, что создает идеальные условия для обороны. Официальные лица предупредили, что российское наступление может возобновиться с территории Беларуси.
Поэтому Украина принялась готовиться. Сотни отрядов, набранных из местного населения, готовы защищать приграничную зону.
Одно из таких подразделений, Волынская бригада территориальной обороны, проводит учения в окружении мутных озер с холодной водой, из-за которых российским войскам будет труднее пройти.
«На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов», – сказал один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.
В то же время, представитель подразделения Сергей Хоминский заявил, что у Украины есть еще один полезный союзник: местная популяция бобра.
«Когда строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода», – сказал он.