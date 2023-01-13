Для белорусских водителей готовят неожиданные изменения по техосмотру 8 13.01.2023, 10:26

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Журналисты узнали об этом случайно.

Со 2 января в Беларуси изменился порядок подачи электронных жалоб: теперь их можно подавать только на специальном сайте под названием «обращения.бел». На сайтах администраций, ведомств, министерств такая возможность исчезла. Журналисты onliner.by решили протестировать новый портал, направив уже набивший оскомину вопрос о целесообразности техосмотра.

Работа сайта

Как и на многих других сайтах, на «обращения.бел» необходимо зарегистрироваться, ввести личные данные (ФИО, адрес), электронную почту и номер телефона. В начале января сайт выдавал ошибки при верификации и по номеру телефона, и по электронной почте. Тем не менее регистрация прошла успешно.

Для подачи обращения требуют указать тему, организацию, выбрать между заявлением, предложением и жалобой.

Журналисты выбрали заявление: «Просим рассмотреть возможность отменить обязательное прохождение гостехосмотра».

Вот его содержание:

«Процедура прохождения гостехосмотра никак не гарантирует безопасность техсостояния машины. Если бы было иначе, тысячи СТО по всей стране работали бы только на основании показаний диагностических карт. Но машинам свойственно ломаться в любое время, а не по графику раз в год.

По данным ГУГАИ МВД, за год происходит около двух десятков ДТП по причине технических неисправностей. А значит, доля таких аварий в общем количестве составляет менее одного процента. Для сравнения: каждое пятое (20%) учетное ДТП с погибшими или пострадавшими случается на пешеходных переходах. То есть техническое состояние автомобиля имеет малую долю значимости в вопросе аварийности и безопасности дорог страны.

Автопарк страны молодеет. Новые автомобили во время гостехосмотра даже не проходят линию, только получают штамп и наклейку. Такой порядок действий только подчеркивает бесполезность процедуры для авто возрастом до 3 лет. При этом они полноценно обслуживаются на станциях автодилеров, по гарантии».

Перед отправкой обращения сайт просит заполнить капчу. После подтверждения «Я человек» вновь выплыла ошибка. Тем не менее заявление было зарегистрировано.

Сайт позволяет наблюдать за статусом обращения.

Об изменении статуса приходят уведомления. О готовом ответе сообщается на почту с адреса mailto:appeals@ddc.by.

Так а что ответили про техосмотр?

Заявление отправили 4 января, ответ пришел 11-го. То есть быстрее, чем максимально разрешенный срок в две недели. В качестве автора ответа выступает Минтранс.

Приведем выдержки: «ТО — один из механизмов госрегулирования в области дорожного движения, является одной из мер госполитики в области дорожного движения и его безопасности. Его проведение обусловлено и международным правом (например, техрегламентом Таможенного союза). Вывод — отмена обязательного проведения ТО не предполагается».

А вот в финале письма есть интересные новости: «Предусматривается внесение изменений в части периодичности проведения ТО и срока действия разрешений на допуск ТС к участию в дорожном движении». Какие именно изменения, пока не раскрывают, но, очевидно, мы узнаем о них в скором времени.

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