В Минобороны Украины рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре 1 13.01.2023, 10:29

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Ночь была жаркой.

В Министерстве обороны Украины рассказали о боях за Соледар Донецкой области.

«Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои», - написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

«Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет», - добавила Маляр.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что 12 января в ходе контратаки ВСУ отбили не только один из рудников Соледара но и железнодорожную станцию.

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