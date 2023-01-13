В Минобороны Украины рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре

В Минобороны Украины рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре1
- 13.01.2023, 10:29
- 6,434
Ночь была жаркой.
В Министерстве обороны Украины рассказали о боях за Соледар Донецкой области.
«Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои», - написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее данным, враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.
«Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим. Сомнений нет», - добавила Маляр.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что 12 января в ходе контратаки ВСУ отбили не только один из рудников Соледара но и железнодорожную станцию.